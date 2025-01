Cds - Garnacho sempre più complesso: distanza di 15mln e assalto Chelsea

Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, per il Napoli l’affare Garnacho è sempre più complesso, sia per la distanza economica che resta sia perché il Chelsea comincia a fare molto seriamente per l’argentino, ventenne che Amorim ha schierato dal primo minuto in Europa League contro i Rangers.

Il ds Manna ha tenuto vivi i contatti anche ieri, ma l’offerta non cambia: 50 milioni di euro più bonus, mentre la richiesta dei Red Devils non si schioda da 65. I Blues, così, si sono catapultati su Garna. Così il Napoli valuta anche la primissima alternativa, ovvero Adeyemi del Borussia, senza dimenticare Dorgu del Lecce: ieri contatto con l'agente del danese.