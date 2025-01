Manna, contatto diretto con l'agente di Dorgu: in estate cambiano le cifre

Nel frattempo, tra Garnacho e Adeyemi, con le due trattative che corrono parallele per la scelta definitiva dell'erede di Kvaratskhelia, ieri il ds azzurro Manna ha parlato con l’agente di Patrick Dorgu, altro ventenne in copertina: se la trattativa con lo United non andrà a buon fine, il Napoli si candida sempre per l’estate. Valore: 30 milioni. Lo riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Dunque in estate la cifra e la richiesta del Lecce sarà più bassa: ora, infatti, la richiesta è di 40 milioni di euro. Ma a fine stagione il prezzo calerà perché intanto verrà rispettata la volontà del club giallorosso di blindare l'esterno fino a giugno.