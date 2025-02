Cds su Comuzzo: "Dentro o fuori, oggi ultimo assalto del Napoli"

vedi letture

Dentro o fuori per Pietro Comuzzo. Lunedì decisivo nel giorno di chiusura del mercato. "Muro a oltranza della Fiorentina costruito su una richiesta da 40 milioni inderogabili per Comuzzo, il difensore di 19 anni che ha strappato la copertina nella prima parte della stagione e che, altrettanto all’improvviso, è diventato il vero investimento di questa sessione invernale". Il Corriere dello Sport oggi in edicola ricorda che "il Napoli ha offerto complessivamente 35 milioni di euro tra base fissa (5 per il prestito più 25 per il riscatto obbligatorio) e i bonus (5)".

Ieri sera, prima dell'inizio della gara dell'Olimpico contro la Roma, il ds del Napoli Giovanni Manna su Comuzzo ha dichiarato: "Sicuramente questa è stata una sessione di mercato complicata per noi perché abbiamo dovuto cedere uno dei nostri migliori giocatori. Stiamo lavorando. Comuzzo è un ragazzo di grande prospettiva a cui siamo interessati ma non vogliano andare oltre i nostri parametri. Sappiamo che è complicato ma cercheremo di fare del nostro meglio", le sue parole a Dazn.