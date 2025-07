Gutiérrez-Napoli, Marchetti: “Si punta su Spinazzola alto. Non penso arrivi un’altra ala”

vedi letture

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, a Radio Marte ha riferito le ultime sul mercato del Napoli: “C’è una logica dietro la trattativa del Napoli per Gutierrez: lo staff ha deciso che Spinazzola può essere l’alternativa a Lang come esterno ‘alto’, interpretando il ruolo di ala tattica ed equilibratore e per questo ha cambiato strategia. Non più un esterno offensivo ma un terzino che spinge, che sa giocare dentro al campo e che ha tecnica e prospettive come Gutierrez.

E’ una scelta coerente col mercato sin qui condotto dal Napoli. Se dovesse arrivare lo spagnolo penso che il club non acquisterebbe più l’esterno offensivo, avendone 4, ovvero Neres, Politano, Lang e, appunto, Spinazzola. Manca l’esterno che segna? Ma neanche Ndoye li avrebbe garantiti, perché gli 8 gol segnati quest’anno sono gli stessi che potrebbe garantirli Politano nell’annata giusta. Le reti che mancano penso che la squadra potrebbe riceverli da Noa Lang e da De Bruyne nella rifinitura. La trattativa per Juanlu fino ad ora è continuata, ma il Napoli potrebbe cambiare obiettivo come ha fatto con Ndoye. Se Conte avesse voluto puntare su Zanoli, lo avrebbe fatto dall'inizio”.