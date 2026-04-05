Che bagarre in Premier per Atcheson! La stellina irlandese nel mirino anche del Napoli

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La sua crescita è stata confermata anche a livello internazionale, titolare con la nazionale nordirlandese contro l'Italia nella semifinale playoff.

Il Blackburn Rovers prova a blindare uno dei suoi talenti più promettenti, Tom Atcheson, che ha recentemente firmato un nuovo contratto a lungo termine. Nonostante il debutto in prima squadra sia arrivato solo a dicembre, il giovane difensore si è rapidamente imposto come titolare sotto la guida di Michael O’Neill, dimostrando grande personalità e qualità. La sua crescita è stata confermata anche a livello internazionale, con l’esordio dal primo minuto nella nazionale nordirlandese e una prestazione da titolare contro l’Italia nella semifinale playoff.

Interesse dei top club e futuro da definire

Dietro il rinnovo c’è anche il lavoro dello staff tecnico, con il contributo di Phil Jones, che ha seguito da vicino il suo sviluppo, tanto da alimentare paragoni tra i due. Intanto, le grandi squadre iniziano a muoversi: Manchester United, Tottenham Hotspur, Newcastle United, Everton e Brighton & Hove Albion monitorano con attenzione la sua crescita. Anche nel resto d'Europa non manca l’interesse, con Red Bull Lipsia, Borussia Dortmund, Atalanta e Napoli alla finestra. Il Blackburn vuole trattenerlo, ma la sensazione è che la vera sfida per il suo futuro sia solo all’inizio.