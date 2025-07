Cheddira, saltato trasferimento al Paok: l'attaccante può restare in Italia

vedi letture

Il Napoli lavora al mercato in entrata ma anche in uscita. Un altro esubero da piazzare della rosa è Walid Cheddira. L'attaccante sembrava aver trovato l'accordo con il PAOK, ma il suo passaggio in Grecia è saltato. Adesso è tentato da alcune società spagnole, però preferisce attendere e vedere se ci sono sviluppi in Italia, dato che qualche mese fa si era mosso per lui pure il Monza. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).