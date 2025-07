Musah resta sul mercato: il Milan non intende scendere dalla richiesta di 25mln

Dopo il mancato trasferimento al Napoli, Yunus Musah resta una delle pedine ancora in uscita dal Milan. Il centrocampista statunitense, classe 2002, continua ad attirare l’attenzione di diversi club, ma finora nessuna proposta si è rivelata concretamente interessante per i rossoneri.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il Milan, dopo aver rifiutato un’offerta da 25 milioni di euro, non è intenzionato a scendere al di sotto di quella valutazione. Al momento, tuttavia, non sarebbero arrivate manifestazioni d’interesse ritenute sufficientemente serie da poter aprire una vera e propria trattativa. La situazione resta in evoluzione, ma servirà un’offerta all’altezza per sbloccare l’eventuale cessione.