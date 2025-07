Chiesa, Gazzetta: l'entourage fa notare atteggiamento "doppio" del Liverpool

Nel corso di 'Forza Napoli Sempre' su Radio Marte, è intervenuto il giornalista della Gazzetta dello Sport ed esperto di calciomercato Carlo Laudisa: “Su Ndoye il Napoli è stato coerente, sbilanciandosi su certe cifre ed anche su un ingaggio prestabilito. Il gioco al rialzo, sullo stipendio, del Nottingham non ha favorito il passaggio di Ndoye in azzurro, ma del resto è uno dei club emergenti della Premier, avendo notevole solidità perché il proprietario è il magnate greco Marinakis. E’ chiaro che Ndoye piace a Conte e che la sua militanza in serie A porta dei vantaggi rispetto a calciatori che potrebbero venire dall’estero. Diciamo che continua la maledizione della fascia sinistra dopo i mancati colpi di gennaio.

Caccia all'esterno sinistro? Chiesa ha grande voglia di rivalsa ed il Napoli lo ha cercato in passato. Il suo entourage fa notare come il Liverpool stia avendo un atteggiamento 'doppio': da un lato non lo ha convocato per la tournée asiatica perché ha un problemino fisico, dall'altro non lo considererebbe ufficialmente sul mercato. Dal punto di vista economico non sarebbe semplice perché ha un ingaggio alto. Se il Napoli non ha voluto dare 5 milioni netti a Ndoye, che quindi ha preferito la Premier, perché dovrebbe pagarne di più a Chiesa, che guadagna uno stipendio anche più alto dello svizzero? Federico ha il desiderio di rimettersi in gioco anche per ritrovare la Nazionale, ma basterebbe davvero? Il problema è anche avere una garanzia di rendimento dopo stagioni non brillantissime”.