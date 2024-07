Chiariello: "C'è una bomba di mercato che riguarda Lukaku, ma il Napoli deve verificarla"

vedi letture

Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto a Radio Crc per le ultime sul mercato del Napoli: "Non vedo l’ora che Victor Osimhen lasci il Napoli. Non è irriconoscenza da parte mia, né malevolenza o chiusura nei confronti del calciatore. Il punto è un altro: non ci sono le condizioni per la sua permanenza a Napoli e l'accordo con il procuratore Calenda è che lui lo porti via entro luglio. C’è una deadline, che non conosco, ma che credo scada in tempi rapidi, perché il Napoli non può aspettare al lungo. Lukaku è in freezer, sta attendendo il Napoli e solo il Napoli, mentre il club sta lavorando ad un accordo con il Chelsea.

La vera bomba è un’altra. È da verificare, anche il Napoli lo deve verificare. Sembrerebbe che, ed uso il condizionale, Lukaku sia ancora prendibile usufruendo del decreto crescita. Il che significherebbe rientrare nei parametri del monte salari di questa stagione nuova, con un costo d’acquisto comunque tra i 20 e i 25 milioni. Lukaku, con uno stipendio di 6 milioni, 6 milioni e mezzo, ne costerebbe al Napoli 10 scarsi. Questo sarebbe molto importante. Quindi il Napoli si sta portando avanti con i compiti per Lukaku, aspettando che Calenda, che ha avuto il permesso di andare a chiudere l’accordo per Osimhen, porti l’offerta del PSG, che si dice sia inferiore alla clausola rescissoria. Il Napoli non vuole giocatori in cambio, anche se Ugarte sarebbe molto interessante; anche Kang-in Lee è molto valido sul piano tecnico, ma non credo che serva quel tipo di giocatore. Ad ogni modo non ritengo che il Napoli accetti contropartite tecniche. Fatto sta che se non arriva l’offerta dai francesi, arriverà dagli arabi della Saudi League, che tra pochi giorni verranno alla carica. Io ho un’idea che non so quanto sia perseguibile.

Se Giuffredi, ed uso un altro condizionale, non riesce a far uscire Mario Rui – sta provando a piazzarlo in Portogallo, ma non so se ci riuscirà – potrebbe rimanere. Ma un Mario Rui motivato, e ieri ho visto un ottimo Mario Rui in azione, che resta con Spinazzola, potrebbe far pensare al Napoli di inserire nell’organico dei difensori centrali, come braccetto di sinistra, Olivera e quindi far saltare Hermoso. Olivera e Spinazzola giocherebbero entrambi, con Mario Rui come cambio, e uno tra Juan Jesus e Natan resterebbe come riserva del braccetto di sinistra, con Rafa Marin che può giocare a destra e a sinistra indifferentemente. Questa è un’ipotesi che mi frulla nella mente. Perciò il Napoli deve aspettare su Hermoso, perché deve capire cosa esce dalla difesa. Il club si è mosso molto velocemente per le esigenze primarie, ma adesso uno esce e uno entra e si ritorna alla giusta e doverosa gestione corretta. Senza rischiare di fare la fine di quei club con tanti esuberi che non sanno cosa farsene. Il Napoli già ne ha qualcuno da piazzare: uno tra Simeone e Cheddira, Zerbin, Lindstrom o Gaetano, Ostigard. Ha già un bel po’ di cose su cui lavorare Manna in uscita. Io dico che se a Castel di Sangro, entro fine mese, il Napoli si presenta con Lukaku, Buongiorno, tutti i nazionali e magari Hermoso, Conte lavorerà con una squadra al completo. La società poi si potrebbe guardare intorno per un ultimo colpo, che potrebbe essere un centrocampista di spessore, la ciliegina sulla torta. L’obiettivo è quello di consegnare ad Antonio Conte la squadra al completo a Castel di Sangro, che sarebbe un vantaggio competitivo enorme su tutti, Inter esclusa che è già al completo. Il secondo vantaggio competitivo, perché il primo è che il Napoli non ha le coppe. Vantaggio, più vantaggio, più Antonio Conte, più la mentalità nuova e gli acquisti nuovi, ergo il Napoli si può dichiarare a quel punto una squadra tornata altamente competitiva".