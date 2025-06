Chiesa, ci pensa anche la Roma di Gasperini: vuole tornare in Italia

Un anno fa l’ipotesi sembrava sfiorare la realtà, poi Federico Chiesa e la Roma presero strade diverse. Oggi, però, quelle strade potrebbero incrociarsi di nuovo. Dopo una stagione poco brillante al Liverpool, dove non ha trovato lo spazio sperato, l’esterno classe ’97 è pronto a tornare in Italia. E la Roma, questa volta, fa sul serio.

Con Gian Piero Gasperini da poco in panchina, l’interesse giallorosso si è riacceso. Il tecnico è da sempre un grande estimatore di Chiesa, che considera perfetto per il suo sistema di gioco: un esterno in grado di creare superiorità, rompere gli equilibri e restituire imprevedibilità offensiva. Il Liverpool è disposto a cederlo a titolo definitivo per 15 milioni, cifra ritenuta sostenibile a Trigoria. Lo riporta l'edizione romana del Corriere di Roma.