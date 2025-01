Chiesa giura amore al Liverpool: "Brividi ad Anfield, non mi muovo da qui"

Federico Chiesa resta al Liverpool. Il Napoli aveva pensato a lui come erede di Kvara in prestito, ma l'ex Juve non ha mai avuto intenzione di andare via e lo ha confermato al termine della gara di Champions contro il Psv giocata dall'italiano per 90 minuti.

“Voglio giocare per il Liverpool. Voglio continuare a stare qui, voglio fare del mio meglio per questo club. Mi piace essere qui perché il Liverpool è uno dei più grandi club al mondo, i tifosi sono incredibili e giocare ad Anfield mi fa venire i brividi. Giocare tutta la partita è stato grandioso, ringrazio l'allenatore per l'opportunità. Ne avevo bisogno, ora sono pronto per la prossima. Continuerò a fare del mio meglio".