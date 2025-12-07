Chiesa, Tmw: "Il Napoli e un'altra italiana hanno chiesto informazioni, dipende da Salah"

Federico Chiesa può davvero tornare in Italia? Le recenti prestazioni dell’esterno italiano hanno mostrato segnali molto positivi rispetto allo scorso anno, anche se il suo impiego nel Liverpool di Slot continua a essere limitato. Nella gara di ieri contro il Leeds, terminata 3-3, Chiesa è rimasto per tutti i novanta minuti in panchina, un dettaglio che potrebbe alimentare nuove riflessioni sul suo futuro. Nonostante lo stato di forma crescente, il suo ruolo nei Reds sembra ancora marginale e questo apre la porta a diversi scenari in vista del mercato.

Nei giorni scorsi sono arrivati due sondaggi dall’Italia, da parte di Roma e Napoli, interessate a capire la fattibilità dell’operazione. Il club di Gasperini è alla ricerca di un esterno sinistro capace di rientrare sul destro, profilo nel quale Chiesa potrebbe inserirsi alla perfezione qualora il Liverpool aprisse al prestito. Gli azzurri hanno meno spazio immediato, ma potrebbero considerarlo per allungare una panchina ritenuta ancora troppo corta. A complicare la situazione, però, sono arrivate le parole di Mohamed Salah dopo l’ultima partita, dichiarazioni che lasciano dubbi sulla sua permanenza e che potrebbero influenzare le scelte di mercato del Liverpool. A riferirlo è Tuttomercatoweb.