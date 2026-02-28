Alisson Santos resta al Napoli: riscatto pianificato e contratto fino al 2031, le cifre

Alisson Santos ha già conquistato Napoli con un impatto devastante. Il club azzurro pianifica il riscatto dallo Sporting CP: accordo personale fino al 2031 e opzione d'acquisto da 16,5 milioni.

Alisson Santos al Napoli, impatto immediato: gol contro la Roma e titolare nel tridente di Conte

Bastano poche settimane per capire che Alisson Santos non è un acquisto qualunque. Il brasiliano, arrivato in prestito dallo Sporting CP nella sessione invernale di mercato, si è subito preso un posto da protagonista nel tridente offensivo di Antonio Conte. Il gol segnato contro la Roma ha già fatto capire le sue qualità, confermando le aspettative di chi lo aveva seguito e scelto per dare la scossa a un attacco che cercava nuove soluzioni in questo finale di stagione. Un impatto che raramente si vede in tempi così rapidi.

Calciomercato Napoli: riscatto Alisson Santos pianificato, accordo personale fino al 2031

Il futuro di Alisson Santos sembra già scritto. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Nicolò Schira via X, il Napoli sta pianificando concretamente di riscattare il brasiliano dallo Sporting CP al termine della stagione. Il giocatore avrebbe già raggiunto un accordo personale con il club azzurro per un contratto fino al 2031, segno che la volontà di restare a Napoli è totale e convinta. Una trattativa impostata su basi solide, con entrambe le parti allineate verso la stessa direzione.

Opzione d'acquisto da 16,5 milioni: il Napoli batte due club della Liga per Alisson Santos

Il Napoli ha spuntato la concorrenza di due club della Liga spagnola già durante la finestra di gennaio, assicurandosi il giocatore in prestito con un'opzione di acquisto fissata a 16,5 milioni di euro. Una cifra tutto sommato contenuta per un esterno che, se dovesse confermare questo rendimento fino a maggio, si trasformerebbe in un affare di mercato. De Laurentiis e Manna sembrano intenzionati a non lasciarselo scappare