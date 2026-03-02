Voci dalla Turchia: il Napoli in estate tornerà su un attaccante del Galatasaray

La pianificazione del futuro è già iniziata in casa Napoli. Dopo un inverno complicato dagli infortuni e dal blocco sul mercato che ha costretto il ds Giovanni Manna a rivedere le strategie, il club lavora ora in prospettiva estiva per consegnare rinforzi a Antonio Conte. Tra i nomi monitorati figura Baris Alper Yilmaz, attaccante del Galatasaray ritenuto un profilo di grande interesse.

Yilmaz-Napoli? Concorrenza da Juventus e Inter

Sul classe 2000, però, non c’è solo il Napoli: anche Inter e Juventus hanno acceso i riflettori. Come riferisce il giornalista turco Ferhat Kiziltas, l’interesse azzurro risale già alla scorsa estate e resta vivo. Al momento non esiste una trattativa, ma in estate potrebbero arrivare offerte dall’Italia sulla scrivania del Galatasaray.