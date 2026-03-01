Rivoluzione esterni! Schira: "Olivera destinato a salutare per fare cassa"

vedi letture

Il Napoli inizia a pianificare il futuro e il mercato estivo potrebbe portare cambiamenti significativi soprattutto sulle corsie difensive. A fare il punto è Nicolò Schira, che sul suo canale YouTube ha spiegato come il club azzurro sia chiamato a intervenire in modo deciso per riequilibrare la rosa. “Il presente dice che il Napoli, con questa squadra, era l’unica vera anti-Inter pronta a contendersi lo scudetto. E invece così non è stato e non sarà”, ha sottolineato Schira, aprendo poi alle riflessioni sul futuro: dalla possibile permanenza di Antonio Conte alle scelte di Aurelio De Laurentiis anche a livello dirigenziale.

Napoli 2026/27: rivoluzione sugli esterni?

Entrando nel merito del mercato, l’attenzione si sposta sugli esterni: “Si sta lavorando sui rinnovi, Spinazzola tratta per un biennale e la sensazione è che possa restare. A sinistra Gutiérrez sarà protagonista, mentre Olivera è destinato a salutare: oggi è la terza scelta e verrà ceduto per fare cassa”. La strategia è chiara: “Non ha senso avere tre terzini sinistri e nessuna vera alternativa a destra”. Per questo, conclude Schira, il Napoli dovrà cedere Olivera e investire su un vice Giovanni Di Lorenzo più giovane, ridisegnando l’intero reparto degli esterni difensivi.