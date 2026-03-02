Ecco perché il Napoli punta forte su Perrone, ma c'è anche l'Inter

Maximo Perrone si prende la scena e conferma di essere uno dei profili più interessanti del campionato.

Maximo Perrone si prende la scena e conferma di essere uno dei profili più interessanti del campionato. La prestazione contro il Lecce ha messo in luce qualità tecniche e personalità, come sottolineato anche dal portale Tuttomercatoweb, che gli ha assegnato un 7,5 in pagella.

Nel giudizio si legge: “Toglierà anche Nico Paz, ma non può mancare. E a ragion veduta: imbucata immaginifica per premiare l’attacco della profondità di Jesus Rodriguez, preludio del gol del pari. Poi assist spaziale per lo spagnolo a regalargli il primo sigillo in Serie A”. Parole che raccontano una prova totale, fatta di visione, geometrie e tempi d’inserimento.

Sempre Tuttomercatoweb evidenzia come Perrone sia “un giocatore straordinario per tecnica, tempismo, inserimento, geometrie”, sottolineando il peso che ha già assunto nella mediana di Cesc Fabregas. Il centrocampista argentino, dopo essere stato acquistato dal Manchester City e “bloccato” dal Velez Sarsfield, ha vissuto un percorso non lineare, ma ora sembra aver trovato la piena maturità.

Il suo nome circola con insistenza anche in ottica mercato. Il Napoli lo segue da tempo e lo considera un profilo ideale per la mediana del futuro, a prescindere dall’allenatore. Anche l’Inter osserva con attenzione, soprattutto in caso di cambiamenti a centrocampo. Resta da capire quale sarà la posizione del Como: davanti a offerte importanti, il futuro di Perrone potrebbe trasformarsi in uno dei temi caldi della prossima estate.