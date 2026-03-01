Nottingham-Lucca, Schira: "Club non soddisfatto del rendimento, tornerà al Napoli!"

Il Nottingham Forest non sarebbe soddisfatto dell’impatto di Lorenzo Lucca in questa stagione. L’attaccante non è riuscito a lasciare il segno come ci si aspettava in Premier League e le sue prestazioni non hanno convinto pienamente né lo staff tecnico né l’ambiente. Oggi il centravanti di proprietà del Napoli non è stato convocato per la sfida contro il Brighton.

Per questo motivo, il club inglese non avrebbe intenzione di esercitare l’opzione di acquisto fissata a 35 milioni di euro. Al termine della stagione, dunque, Lucca dovrebbe fare ritorno alla SSC Napoli, proprietaria del cartellino, che valuterà il suo futuro in vista della prossima annata. A riferirlo sul proprio account X, è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira.