Napoli su Laurienté a gennaio? Arriva la confessione dell'AD del Sassuolo

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato a Radio GR1 Parlamento, nel corso della trasmissione 'La Politica nel pallone', all'indomani del successo dei neroverdi contro l'Atalanta: "È un colpo Grosso perché abbiamo fatto una gara importante contro l'Atalanta: ieri abbiamo dimostrato di essere una squadra di grande spirito, determinata nei momenti cruciali. Abbiamo giocato in inferiorità numerica per 75 minuti e rimanere in 10 per quasi tutta la partita contro una squadra importante è difficile ma credo sia stata la dimostrazione da parte di tutti della voglia di aiutarsi l'un l'altro per ottenere il risultato, con la consapevolezza di chi quest'anno sta facendo molto bene".

Il simbolo di questo Sassuolo è Domenico Berardi. "Il suo vero cognome è Campione, lo è sotto tutti gli aspetti. Ma basta vedere la partita di ieri come si è sacrificato in fase difensiva, è un giocatore completo. È diventato un uomo società e noi siamo sempre stati contentissimi di averlo con noi. Le scelte le abbiamo fatte sempre assieme a lui. Oggi è difficile trovare giocatori che su certi valori la pensino come Berardi".

Il Napoli vi ha chiesto Laurienté a gennaio? Quando serve per averlo, adesso? "No, non ha citofonato. La cessione di Laurienté non è andata in porto a 20 milioni per cui sicuramente sopra a quella cifra, altrimenti lo avremmo già venduto a 20".