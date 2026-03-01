Napoli-Palestra, Mediaset: "C'è interesse, tra le pretendenti due top club di A"

In vista della prossima sessione estiva, il Napoli si muove con largo anticipo per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Dopo un mercato invernale condizionato dal blocco che ha costretto il direttore sportivo Giovanni Manna a rivedere i piani, il club azzurro sta già monitorando diversi profili in vista dell’estate. L’obiettivo è inserire elementi funzionali al progetto tecnico, compatibilmente con le opportunità che offrirà il mercato.

Tra i nomi seguiti, secondo quanto riportato da SportMediaset, c’è quello di Marco Palestra. Il giovane esterno, destinato a rientrare all’Atalanta a fine stagione, è considerato uno dei talenti più interessanti nel suo ruolo e potrebbe rappresentare l’ennesima plusvalenza per il club bergamasco. Sul giocatore si registra l’interesse anche di Inter e Juventus, con il Napoli pronto a inserirsi nella corsa per assicurarsi uno dei prospetti più promettenti del panorama italiano.