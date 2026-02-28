Voci dall'Inghilterra: sondaggio per Maguire, libero a zero dal Man United

vedi letture

Il Napoli potrebbe guardare anche oltreconfine per rinforzare la difesa e, nelle ultime settimane, avrebbe chiesto informazioni su Harry Maguire. A rivelarlo è il portale inglese TeamTalk, secondo cui il club azzurro rientra nel gruppo di società che hanno manifestato interesse per il centrale del Manchester United, in scadenza di contratto a giugno 2026. Il Napoli non sarebbe l’unico club italiano ad aver sondato il terreno: anche Inter, Fiorentina e Milan avrebbero chiesto informazioni, con i rossoneri che avrebbero avviato persino contatti preliminari. La concorrenza, però, è ampia e serrata.

Voci Napoli-Maguire, ma il West Ham è in pole

Secondo TeamTalk, la squadra attualmente più accreditata per assicurarsi Maguire a parametro zero sarebbe il West Ham. Resta comunque viva l’ipotesi di un rinnovo con lo United: dall’entourage del difensore filtrano “segnali positivi” per un prolungamento, seppur con riduzione dell’ingaggio. La priorità del giocatore, infatti, sarebbe quella di restare a Manchester.