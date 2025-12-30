Clamoroso dall'Inghilterra: Man United sogna ritorno McTominay! E in UK ci sono altri 3 club

A volte basta cambiare orizzonte per cambiare carriera. Scott McTominay lo ha fatto lasciando il Manchester United e trovando a Napoli la dimensione ideale per esprimere tutto il suo potenziale. In Serie A il centrocampista scozzese ha vissuto la stagione più completa e gratificante della sua vita professionale, diventando uno dei simboli del Napoli campione e conquistando anche il premio di Giocatore dell’Anno. Sotto la guida di Antonio Conte, McTominay ha trovato un ruolo cucito su misura: meno vincoli tattici, più libertà di attaccare l’area, sfruttando fisicità, tempi di inserimento e personalità. Il ritmo più ragionato del campionato italiano gli ha permesso di incidere con continuità, risultando decisivo nei momenti chiave e assumendo una leadership sempre più evidente nello spogliatoio azzurro.

Prestazioni che non sono passate inosservate. Secondo indiscrezioni lanciate dal portale inglese CaughtOffside, il Manchester United starebbe valutando un clamoroso ritorno di fiamma, mentre anche Tottenham , Arsenal e Newcastle United monitorano con attenzione la situazione. La posizione del Napoli, però, è netta. Il club non ha alcuna intenzione di privarsi del suo pilastro, soprattutto in corsa per nuovi traguardi, e prenderebbe in considerazione solo offerte fuori mercato, attorno ai 70-80 milioni di euro. A gennaio l’addio appare improbabile, ma l’estate potrebbe riaprire il discorso. Intanto, McTominay si gode Napoli e una centralità mai avuta prima.