Lucca-Napoli, Sky: "Se Conte resta, probabilmente andrà via"

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Il feeling tra Serie A e Premier esiste, in chiave mercato. Il Napoli ha acquistato diversi calciatori negli anni dalla Premier e spesso hanno dato tanto in Serie A. Le italiane che chiedono giocatori in Inghilterra si trovano a dover trattare su prezzi un po’ più alti. Obiettivamente, la differenza tra le due realtà calcistiche c’è, soprattutto dal punto di vista atletico: chi viene dalla Premier è spesso dominante in Serie A”.

Stagione del Napoli indirizzata dagli infortuni: “Per la prima volta col Torino il Napoli scenderà in campo senza nessuno dei Fab Four del centrocampo: questo la dice lunga sull’annata particolare che ha vissuto il Napoli. Obiettivamente nell’analisi complessiva della stagione del Napoli non si può non tener conto di questo aspetto, che ha impattato sulle scelte di Conte. Prescindere dai continui infortuni è impossibile. L’unica cosa migliorabile, indipendentemente dagli infortuni, è il percorso in Champions League!”

Napoli deludente in Champions, ma Conte ha avuto un merito: “Critiche a Conte mi sembrano eccessive! Ricordiamo che quest’anno ha vinto la Supercoppa. Inoltre Conte ha saputo gestire i momenti di difficoltà. E’ chiaro che poi nella valutazione complessiva si deve tener conto di tutto: Champions deludente per il Napoli, ma la stagione non è tutta da buttare e c’è il tema infortuni che va affrontato”.

Sul futuro di De Bruyne e Lukaku: "Per me sono molto alte le possibilità di permanenza di entrambi: il Napoli ha scommesso su di loro con un contratto pluriennale. In questa stagione non li abbiamo praticamente mai visti ed è difficile che possano avere mercato. Immagino loro vogliano rimanere in una squadra competitiva come il Napoli, che probabilmente giocherà la prossima Champions”.

Svecchiamento rosa? “Jesus, Rrahmani, Spinazzola, Di Lorenzo, Lobotka, Politano, De Bruyne, Anguissa, Lukaku sono tutti ultratrentenni e il Napoli probabilmente ci penserà. Ci sarà un’interlocuzione con i diretti interessati. Il ciclo iniziato con Spalletti ha portato risultati e vittorie importanti, ma potrebbe essere verso la fine. La società azzurra una valutazione la farà”.

Sul futuro di Lucca: “Non basta una mezza stagione storta a depauperare completamente l’investimento fatto e le qualità del calciatore. Se resta Conte, probabilmente non resterà a Napoli perché tra loro non è scoccato il giusto feeling. Nei mesi scorsi aveva diverse richieste, quindi si vedrà”.