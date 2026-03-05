Torna Anguissa e tornano anche i suoi agenti: riaperta la partita per il rinnovo, i dettagli

Dopo mesi complicati, Frank Anguissa è pronto a rivedere il campo con il Napoli. Il centrocampista sarà inserito nell’elenco dei convocati di Antonio Conte per la sfida contro il Torino. Difficile però immaginarlo dal primo minuto: Anguissa si allena con il gruppo da circa una settimana e lo staff tecnico preferirà gestire con prudenza il suo rientro. “Qualche apprensione, prima fisica e poi emotiva, è inevitabile”, sottolinea il quotidiano, spiegando come l’approccio resterà comunque molto cauto.

Anguissa, si riprende a parlare di rinnovo

Intanto, oltre al campo, resta aperta anche la questione contrattuale. Gli agenti del centrocampista camerunese sarebbero pronti a tornare in città per discutere il rinnovo con il club azzurro. Un doppio fronte dunque per Anguissa: il ritorno in campo e il futuro con il Napoli. A riportarlo è l'edizione odierna de Il Mattino.