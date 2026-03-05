Folorunsho, il Cagliari pensa al riscatto dal Napoli ma spunta Palladino: lo vuole all’Atalanta

Il ritorno in campo di Michael Folorunsho non poteva essere più convincente. Il centrocampista si è ripreso la scena a Cagliari grazie allo splendido gol segnato contro il Parma, un vero capolavoro balistico che lo ha riportato al centro dell’attenzione. Le sue prestazioni stanno facendo parlare non solo dal punto di vista tecnico, ma anche in ottica mercato, dove il suo nome è tornato a circolare con insistenza.

Il futuro tra Cagliari e l'interesse dell’Atalanta

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Cagliari del presidente Tommaso Giulini starebbe valutando la possibilità di esercitare a fine stagione l’opzione per l’acquisto a titolo definitivo dal Napoli per 8 milioni di euro. La decisione, però, potrebbe essere influenzata dall’interesse di altri club. In particolare l’Atalanta starebbe seguendo il centrocampista romano come possibile sostituto di Ederson, destinato a lasciare la squadra allenata da Raffaele Palladino. Un dettaglio non secondario è che Folorunsho e Palladino hanno già lavorato insieme alla Fiorentina, da gennaio a giugno dello scorso anno.