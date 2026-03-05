Hojlund-Napoli, nessun dubbio sul riscatto: la cifra che intascherà il Man United

Il Manchester United si mostra ottimista di poter incassare fino a 80 milioni di euro complessivi dalle cessioni definitive di Rasmus Højlund e Marcus Rashford previste per giugno. Il Napoli ha già versato 6 milioni per il prestito e dovrà corrispondere 44 milioni per l’opzione di riscatto, ma c’è fiducia nell’attivazione della clausola. Il centravanti danese è felice di restare al Napoli e anche il club azzurro è soddisfatto di lui.

Il Manchester United si aspetta che l’attaccante continui la sua avventura in Serie A. Il club inglese - riferisce sul suo canale YouTube il giornalista ed esperto di mercato internazionale, Fabrizio Romano - conta quindi di ottenere circa 50 milioni dalla cessione di Højlund. Parallelamente, il Barcellona è in trattative avanzate per l’acquisto di Rashford, con un’offerta vicina ai 30 milioni di euro. Questi movimenti permetterebbero ai Red Devils di completare l’operazione e monetizzare entrambe le cessioni.