Goretzka-Napoli, il retroscena: due mesi fa incontro con gli agenti
Il Napoli aveva pensato a Leon Goretzka, centrocampista, futuro svincolato, ma non ha mai approfondito la questione. Ne parla sul suo canale Youtube il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira.
"L’Atletico Madrid era forte su Leon Goretzka, che adesso invece rimane un obiettivo del Tottenham e dell’Arsenal. In Italia piace all’Inter: il Napoli si era seduto con gli agenti due mesi fa ma senza approfondire. Al Milan piacerebbe, ma i costi dell’ingaggio — circa 7 milioni all’anno per tre anni più commissioni — sono ritenuti troppo alti.
L’Inter ci potrebbe pensare se dovesse andare via Calhanoglu. Prima però l’Inter incontrerà gli agenti del turco per proporre il rinnovo fino al 2028, magari con un’opzione per il 2029. Altrimenti, se non dovesse rinnovare Calhanoglu, in estate potrebbe profilarsi anche il clamoroso addio. Il Galatasaray è sempre alla finestra e possono arrivare anche altri club, ma il Galatasaray potrebbe offrire a Calhanoglu circa 10 milioni l’anno. Se pensa di prenderlo a 8-10 milioni di cartellino, però, l’Inter non lo aiuterà mai".
