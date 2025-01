Comuzzo-Napoli, da Firenze: rilancio pronto, ora la palla passa a Commisso

vedi letture

Nella mattinata di oggi è andato in scena un nuovo incontro tra il Napoli, nella persona del direttore sportivo Giovanni Manna, e l'agente del difensore della Fiorentina, Pietro Comuzzo, Michelangelo Minieri. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it il club azzurro ha comunicato all'entourage del giovane centrale la volontà di superare la soglia dei 30 milioni di euro come offerta da presentare ai viola, anche attraverso l'inserimento di bonus facilmente raggiungibili. Il club gigliato aveva infatti rifiutato la proposto che si aggirava appunto sui 30 milioni, 25 di parte fissa e 5 di bonus e nelle prossime ore ne arriverà però un'altra, più alta.

La decisione di Rocco Commisso.

Tra oggi e domani verrà dunque formulata la nuova proposta per la Fiorentina e successivamente la palla passerà nelle mani di Rocco Commisso, patron e presidente della Fiorentina che vista l'importanza dell'operazione vuole avere l'ultima parola in merito. Oltre a tutto questo anche lo stesso Pietro Comuzzo dovrà prendere una decisione definitiva, visto che per il percorso avuto in viola e il rapporto con la società a la piazza non ha ancora espresso il suo sì. Il calciatore attende l'esito della trattativa tra Fiorentina e Napoli e successivamente deciderà se accettare o meno la corte della società partenopea.

Il contratto di Comuzzo.

In tutto questo il Napoli ha già pronto un contratto milionario per il giovane classe 2005 che attualmente percepisce "soltanto" 500 mila euro a stagione, cosa che potrebbe contribuire al sì del diretto interessato.