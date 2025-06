Ndoye-Beukema, Sky: incontro Napoli-Bologna finito, rimane la distanza

vedi letture

C'è stato un incontro interlocutorio tra Napoli e Bologna, oggi, per discutere del futuro di Dan Ndoye e Sam Beukema, due giocatori del Bologna che interessano al Napoli di Conte. Come riferito da Sky Sport, si è trattato di un summit interlocutorio.

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato dell'emittente satellitare, scrive che persiste una certa distanza tra i due club per entrambi i calciatori, sia per l'attaccante che per il difensore. E che le parti si rivedranno per valutare se ci sono i margini per proseguire le trattative.