Conferme prima dell'Eintracht: ci sarà almeno un acquisto. Spunta il nome
Arriverà almeno un giocatore a gennaio dato l'infortunio di De Bruyne e con Anguissa in Coppa d'Africa. Il ds del Napoli Giovanni Manna prima della partita di ieri aveva parlato di mercato e di strategie future mentre il quotidiano 'Repubblica' oggi in edicola rilancia il nome di Mainoo, centrocampista dello United che tanto piace al Napoli e che già in estate era stato seguito in modo concreto dal club azzurro. Un nome che ritorna, un proflo concreto per gennaio. United permettendo.
Mainoo, classe 2005, è un centrocampista centrale abile tecnicamente, di grande talento, di buona gamba e resistenza, che gioca nel ruolo di mezzala ma anche come centrale in mediana in un reparto a due. Ha sprint palla al piede, visione di gioco e dribbling nello stretto.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Bologna
|Napoli
