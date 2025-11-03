Nome nuovo per l'attacco: Napoli su un gioiellino dello Sporting, mattatore in Champions

Il Napoli tiene d'occhio il mercato portoghese, in particolare un giovane giocatore dello Sporting di Lisbona. Il nome nuovo da segnare - come si legge su TMW - è quello di Alisson Santos, attaccante brasiliano che nella scorsa stagione è stato prestato dal Vitoria all'Uniao Leira, dove si è messo in mostra con sei gol in sedici presenze, facendo scattare lo Sporting, che lo ha acquistato per 2 milioni di euro. Finora non è un titolare nel club della capitale, perché ha giocato solo spezzoni di partita, guadagnandosi però un particolare status in Champions. In tre presenze, nemmeno un'ora di gioco, ha siglato due reti. Uno contro l'Almaty, club forse fra i più semplici da affrontare, ma uno con l'Olympique Marsiglia, nella vittoria per due a uno, gara in cui è stato nominato come il man of the match.

Anche per questo Alisson Santos è finito nel mirino del Napoli. Bisognerà attendere ancora qualche mese per capire l'evoluzione del calciatore, ma è uno dei profili attenzionati nelle ultime settimane. Del resto ha già giocato contro gli azzurri, con ventitré minuti nella seconda giornata di Champions League, quando però lo Sporting è uscito sconfitto per due a uno, con la doppietta di Rasmus Hojlund a marcare la differenza fra le due squadre.