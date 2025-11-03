Mercato flop? Tmw s'interroga: "Dove sono finiti i colpi più costosi?"

Il Napoli è stata per tanti, forse per tutti, la regina dell'ultimo calciomercato italiano. Ma quanto spazio ha concesso Antonio Conte ai nuovi arrivati? Se lo chiede Tuttomercatoweb.com: "Il più costoso di tutti è stato Sam Beukema: sono serviti 31 milioni di euro di base fissa più bonus al Napoli per convincere il Bologna a privarsi di uno dei suoi pezzi migliori. E dopo un agosto di ambientamento, a settembre Beukema sembrava essere riuscito a prendersi un posto al sole nell'undici ideale di Conte, approfittando anche dell'infortunio di Buongiorno. La traiettoria però è mutata nel passato più recente: Beukema è infatti reduce da tre panchine consecutive, con un solo minuto collezionato da subentrante con l'Inter. Con ogni probabilità paga la brutta prestazione nel pesante 6-2 di Eindhoven in Champions, la sua ultima da titolare. In generale per lui, che del gruppo in questione è comunque il più utilizzato, sono state 7 presenze da titolare sulle 13 partite complessive.

Qualcosa meno è stato pagato Noa Lang, che è però in assoluto l'oggetto più del mistero di questo Napoli. Il feeling con Conte, anche per motivazioni di carattere tattico, non è mai scattato davvero del tutto e in molti si chiedono come riuscire a far fruttare un investimento robusto da 25 milioni di euro fatto in estate per averlo dal PSV. Per Lang una partita da titolare, durata appena 48', poi qualche subentro per una modesta manciata di minuti, 131. Il terzo gradino del podio lo occupa Miguel Gutierrez. Pagato 18 milioni di euro sull'unghia al Girona, il terzino sinistro non ha saputo ribaltare le gerarchie della fascia sinistra. Sì, con il Como è subentrato all'intervallo, ma non gioca dal primo minuto da più di un mese. E in tutto sono state solo due le gare da titolare".