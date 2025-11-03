Nuove voci su Kobbie Mainoo: Napoli prepara una nuova proposta a gennaio

Nuove voci su Kobbie Mainoo. Secondo quanto riportato da Sky Sport Svizzera, il Napoli avrebbe deciso di intervenire sul mercato di gennaio per colmare il vuoto lasciato dall’infortunio di Kevin De Bruyne. L’obiettivo principale risponde al nome di Kobbie Mainoo, giovane talento del Manchester United, già seguito in estate dal club azzurro.

Già nei mesi scorsi, infatti, il centrocampista inglese era finito nei radar di Giovanni Manna, quando il Napoli cercava un profilo in grado di alternarsi con Anguissa. Allora la priorità era cambiata a causa del problema fisico di Lukaku, e la società partenopea aveva deciso di puntare su Elmas, apprezzato da Conte per la sua duttilità. Ora però la situazione è mutata. Mainoo ha trovato pochissimo spazio a Manchester e il Napoli è pronto a rilanciare con una proposta di prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligatorio al raggiungimento di determinate presenze.