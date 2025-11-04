Giovane show all'Hellas: il Napoli si informa subito, spunta il prezzo

Nome nuovo per l'attacco del Napoli. Piace Giovane, brasiliano, anni 21, talento che si sta mettendo in mostra all'Hellas e che domenica ha segnato contro l'Inter la sua prima rete in Serie A. Secondo quanto riportato dal giornalista argentino Cesar Luis Merlo su Uol, nelle ultime ore il suo agente, Beppe Riso, ha incontrato il giocatore informandolo dell'interesse di diversi club di Serie A. Tra questi, oltre al Napoli, anche Inter e Milan. Primi sondaggi esplorativi per un giocatore molto interessante che si sta mettendo in mostra da pochi mesi nel campionato italiano. La sua valutazione ora è di circa 10 milioni ma è una cifra destinata a salire.