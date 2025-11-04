Giovane-Napoli, Moretto frena: "Nulla di concreto, vedremo in estate. Il prezzo..."
Nome nuovo per l'attacco del Napoli. Piace Giovane, brasiliano, anni 21, talento che si sta mettendo in mostra all'Hellas e che domenica ha segnato contro l'Inter la sua prima rete in Serie A. La voce era emersa dall'Argentina anche se proprio oggi Matteo Moretto ha frenato: "Ad oggi non ci sono ancora contatti concreti con club italiani ed europei, ma è vero che è un giocatore in agenda per diverse società ma ad oggi ci sono solo riflessioni e non ci sono contatti, nulla di concreto. Vedremo cosa accadrà in futuro.
Di sicuro sarà uno dei nomi del mercato estivo. Difficile possa partire ad oggi per meno di 20 milioni".
