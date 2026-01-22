Conferme sul nome nuovo per l'attacco: Napoli su Abde Ezzalzouli

L’emergenza sugli esterni spinge il Napoli a muoversi con decisione. Con Neres e Politano ai box e Lang vicino all’addio, serve una nuova ala per Conte. Secondo l'edizione odierna de La Repubblica, nella lista del direttore sportivo Giovanni Manna è entrato Abde Ezzalzouli, classe 2001 del Real Betis di Siviglia.

Marocchino cresciuto calcisticamente in Spagna, con un passato anche al Barcellona, ha già collezionato 18 presenze e 6 gol in stagione ed è appena rientrato dalla Coppa d’Africa. Un nome che si aggiunge alle opzioni Maldini e Giovane.