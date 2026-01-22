Si sblocca Marianucci alla Cremonese? Schira: "Oggi può essere il giorno decisivo"

di Pierpaolo Matrone

Si avvicina l’addio temporaneo di Luca Marianucci. Il difensore classe 2004 è pronto a lasciare il Napoli per trovare spazio e continuità nella seconda parte di stagione, dopo aver collezionato appena due presenze in campionato fino a questo momento alle dipendenze di Antonio Conte.

Secondo l'esperto di mercato Nicolò Schira, oggi può arrivare il via libera definitivo per il trasferimento alla Cremonese: sul tavolo c’è un prestito secco fino a giugno. L’ex Empoli cerca minutaggio e la Serie B può essere la vetrina giusta per crescere e rientrare a Napoli con più esperienza.