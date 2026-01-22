Retroscena Lang: il Galatasaray accontenta il Napoli, rischiava di perderlo

vedi letture

Sul suo canale Youtube il giornalista Fabrizio Romano non solo ha annunciato il passaggio ormai fatto di Lang al Galatasaray ma ha anche svelato che il Napoli è stato accontentato rispetto alle sue iniziali richieste: "Il Galatasaray ha accettato la proposta del Napoli. Quindi due milioni di euro di prestito e trenta milioni di euro di diritto di riscatto. Praticamente il Gala accetta la richiesta del Napoli, che voleva trenta, mentre il Galatasaray chiedeva ventisei o ventisette.

Evidentemente la presenza dei club inglesi, e da quello che mi dicono non era il Fulham ma un’altra squadra, ha inciso. Poi ne parleremo magari nei prossimi giorni. Il Galatasaray ha capito che rischiava di perdere il giocatore e ha scelto di accettare i termini proposti dal Napoli. L’accordo col giocatore c’è, è fatto, quindi adesso bisognerà verificare i documenti, firmarli e procedere con tutti i passaggi tecnici. Sappiamo dei termini di pagamento. Chiaro che, dovesse andare tutto liscio con la parte formale, significherebbe anche per il Napoli la possibilità di poter accelerare sul mercato in entrata".