Si allontana En-Nesyri! Ds Juventus vola in Turchia per chiudere col Fenerbahce

Oggi alle 14:04Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone

La Juventus accelera per Youssef En-Nesyri. Secondo quanto riferito dal collega turco Yagiz Sabuncuoglu, il direttore sportivo bianconero Marco Ottolini è arrivato in mattinata a Istanbul per chiudere la trattativa che dovrebbe portare l’attaccante marocchino alla corte di Luciano Spalletti.

Classe 1997, reduce dalla Coppa d’Africa, En-Nesyri si trasferirebbe alla Juventus in prestito con diritto di riscatto dal Fenerbahçe. Si allontana Jean-Philippe Mateta, vista la distanza economica con il Crystal Palace e il recente inserimento dell’Aston Villa.