Lang-Galatasaray, dalla Turchia: il Napoli vuole posticipare a dopo Juve e Chelsea

vedi letture

La trattativa è apparecchiata, ma l’operazione non si chiude subito. Napoli e Galatasaray hanno trovato l’intesa per Noa Lang sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto, e sono alle prese con le ultime formalità. Tuttavia, secondo la televisione turca, Yeni Acik, il Napoli ha chiesto una settimana di tempo.

Con Neres e Politano out, Conte vuole avere Lang a disposizione per i big match contro Juventus e Chelsea. I club discutono ora la data per l’ufficialità e la partenza verso Istanbul.