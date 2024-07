Conte ora attende le cessioni: il mercato in uscita per sbloccare altre entrate

Il ritiro di Dimaro avanza verso la fase conclusiva. Quest'oggi presentazione della squadra, priva dei reduci degli Europei ed imbottita di giovani, domani secondo test amichevole con il Mantova mentre ieri sul palco in piazza microfono ad Antonio Conte che ha presentato il suo numerosissimo staff, raccontando i suoi collaboratori uno per uno: il responsabile della gestione sportiva della prima squadra Oriali, il vice Stellini, i preparatori Coratti e Cacciapuoti, il collaboratore tecnico Abbruscato, i match analyst Gianluca Conte e Maiuri, il preparatore dei portieri Lopez ed il viglio Giglio, il collaboratore tattico Sandreani ed infine il nutrizionista Ancora, anche lui incalzato dalle domande per capire la metodologia anche riguardante l'alimentazione. Infine, anche un saluto ed un ringraziamento al ds Manna: "Ci sta dando una grossa mano, è un gran lavoratore ed in questa fase è quello più sotto stress e sotto pressione"

C'è davvero tanto da fare

"Mi sto accorgendo che c'è davvero tanto da fare, non si parte da una situazione alta ma da una media", il virgolettato di Antonio Conte in un'intervista al Tg1 in cui con grande realismo commenta la situazione quando ci avviamo verso gli ultimi giorni del primo ritiro estivo. "La vittoria a volte copre tante magagne e nella sconfitta devi conservare le cose buone. Non è tutto da buttare, ma ciò che è da buttare poi devi buttarlo", il riferimento di Conte evidentemente a ciò che non ha funzionato, ma probabilmente anche alle cessioni dei giocatori che non sono riusciti ad esprimersi e che il Napoli sta provando a sbloccare.

Mercato in uscita che si sblocca

Dopo i primi tre arrivi, senza liberare caselle, ora è la fase delle cessioni per poter creare spazi e risorse per altri interventi. Tanti i giocatori in uscita dopo questo ritiro che non ha spostato più di tanto le valutazioni. Lindstrom è vicino all'Everton, i due club hanno già l'accordo per il prestito oneroso con diritto di riscatto, ma partirà anche Gianluca Gaetano (è atteso dal Cagliari, ma c'è anche il Parma) e Ostigard deve dare una risposta al Rennes. In uscita anche Juan Jesus, Natan e Mario Rui ma le cessioni in questo caso sono più difficili e stanno frenando ulteriori discorsi su Hermoso. Per Osimhen, invece, questione di giorni.