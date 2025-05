Conte primo obiettivo Juve: pronta mail formale al Napoli per chiedere disponibilità al tecnico

Antonio Conte resta il primo obiettivo della Juventus. Il club bianconero - riferisce Sky Sport - proverà a fare un tentativo concreto entro la fine della settimana, preceduto da una comunicazione ufficiale al Napoli, come gesto di cortesia, per preannunciare il contatto diretto con l’allenatore.

Solo in caso di esito negativo, le quotazioni di Igor Tudor tornerebbero a salire, con una decisione attesa dopo il suo rientro dagli Stati Uniti. Resta sullo sfondo anche la pista Gian Piero Gasperini, già sondato nei giorni scorsi. Il suo eventuale arrivo sarebbe legato all’attuale assetto dirigenziale. Anche su questo fronte, però, in casa Juve sono in corso valutazioni approfondite.