Natan resta a Siviglia, il Betis eserciterà il suo diritto d'acquisto in tre rate: le cifre

ll Betis Siviglia perde la finale di Conference League facendosi rimontare dal Chelsea, a Rotterdam i Blues s'impongono per 4-1. Tra le fila degli andalusi Natan ha giocato l'intero match. Il difensore in prestito dal Napoli resterà in Spagna, come riferisce su X il giornalista ed esperto di mercato di Relevo Matteo Moretto.

"Il Betis ha recentemente comunicato al Napoli che eserciterà il suo diritto di acquisto di Natan. Il club spagnolo sborserà 9 milioni di euro in tre rate per il difensore brasiliano".