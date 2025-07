Contini è ancora del Napoli: altro anno di contratto, ma il futuro è ancora da scrivere

Quale futuro per Nikita Contini? Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile addio per la scadenza dell'accordo a giugno 2025, ma non è così. Stando a quanto riferito da Telecapri, il suo contratto ha una scadenza fissata al 2026 e c’è anzi la possibilità di estenderlo per un’ulteriore stagione ancora.

Ad oggi, stando così le cose, sarà convocato per il ritiro di Dimaro. Poi però c’è il calciomercato: tra il portiere e la dirigenza azzurra è già fissato un appuntamento per parlare del futuro, visto che ci sono state delle manifestazioni di interesse da parte di altre squadre.