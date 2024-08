Corbo: "ADL si è concesso un azzardo sul mercato, forse sa come vendere Osimhen al Psg"

Il giornalista Antonio Corbo su Repubblica parla di Conte e del rapporto col presidente del Napoli anche in chiave mercato: "De Laurentiis non gli nega nulla ma proprio nulla, abrogando anche i suoi sistemi di mercato, ispirati da astuzia e attendismo.

Si concede l’azzardo.

Bloccare un anziano bomber di 31 anni, in chiaroscuro nelle ultime due stazioni con Chelsea e Roma, solo per non spegnere gli entusiasmi del nuovo allenatore. Prova sacrificio e lealtà verso il partner che riporta l’entusiasmo e il calcio a Napoli, dopo la enigmatica fuga di Spalletti e i disastri tecnici di un anno. Visionario come dev’essere un grande industriale, evidentemente sa come portare Osimhen a Parigi e rischia. Ha più fantasia di quanto la realtà racconta".