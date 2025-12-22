Cinque possibili partenze a gennaio: Sky fa i nomi

Il Napoli prepara una serie di movimenti in uscita in vista del mercato di gennaio, con l’obiettivo di snellire la rosa e abbassare il monte ingaggi. Il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro su più tavoli per trovare una sistemazione ai giocatori che hanno avuto meno spazio sotto la gestione di Antonio Conte, nonostante una stagione ricca di impegni. La linea del club è chiara: razionalizzare l’organico e permettere ad alcuni elementi di trovare continuità altrove. A confermarlo è l’esperto di mercato Sky Luca Marchetti, intervenuto su Sky Sport 24: “Il Napoli darà via diversi calciatori, nella prossima sessione di trasferimenti: tra questi ci sono Antonio Vergara e Luca Marianucci, che andranno a giocare e prendere minuti, ma anche Giuseppe Ambrosino e Pasquale Mazzocchi. Si cerca una soluzione, infine, per Lorenzo Lucca”.

La strategia azzurra è quindi orientata soprattutto alla valorizzazione dei giovani e alla gestione di una rosa molto ampia, impegnata tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa. Per Vergara, Marianucci e Ambrosino l’idea è quella di accumulare esperienza lontano dal Maradona, mentre la situazione di Lorenzo Lucca resta più complessa e legata a un possibile dialogo con l’Udinese, proprietaria del cartellino. Dal punto di vista delle formule, come ha spiegato Marchetti, “Sarebbero operazioni in prestito”, con l’eccezione rappresentata da Pasquale Mazzocchi, che potrebbe partire a titolo definitivo.