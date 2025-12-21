Marianucci verso il prestito: 4 club di Serie A interessati, Torino in pole

Potrebbe chiudersi già a gennaio l’avventura di Luca Marianucci al Napoli. Come riportato dal sito di Sportitalia, il difensore classe 2004 è destinato a partire in prestito per trovare maggiore continuità e valorizzare le proprie qualità.

"Marianucci è un centrale di sicuro talento che probabilmente andrà a giocare per mettersi in evidenza", si legge. In pole c’è il Torino, che lavora per anticipare la concorrenza di Cremonese e Cagliari, con il Genoa più defilato. I rapporti eccellenti tra Napoli e Torino, già testimoniati da operazioni recenti, rappresentano un fattore decisivo.