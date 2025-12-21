Ultim'ora Mainoo non convocato, Amorim svela: "Si è infortunato!". Recupero non breve per l'obiettivo del Napoli

Kobbie Mainoo, centrocampista del Manchester United e obiettivo del mercato di gennaio del Napoli, non è stato convocato per la sfida di oggi contro l'Aston Villa. L'assenza del classe 2005 è stata dovuta ad un infortunio, come ha svelato in conferenza stampa il tecnico dei Red Devisl Ruben Amorim.

Queste le dichiarazioni dell'allenatore del Manchester United: "Si è infortunato durante l'ultimo allenamento. Dopo l'allenamento è andato dal medico e gli hanno detto che aveva qualcosa nel polpaccio. Valuteremo la situazione, ma è fuori gioco. Non è solo un problema per la squadra, ma anche per lui: questo problema ci ricorda che dobbiamo concentrarci solo su ciò che possiamo controllare e lasciare il resto al destino. Starà bene tra qualche settimana".