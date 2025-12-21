Ufficiale Mainoo resta a casa! L'obiettivo del Napoli non convocato per Aston Villa-Man United

"Non farò nulla a Kobbie per colpa di qualcuno della sua famiglia". Eppure la maglia "Liberate Kobbie Mainoo" del fratello Jordan Mainoo Hames ha generato conseguenze dirette sul centrocampista inglese obiettivo di mercato del Napoli, che è stato tagliato fuori non solo dall'undici titolare - il che non è una novità in stagione - ma anche dall'elenco dei convocati del match odierno contro l'Aston Villa.

Secondo le prime ricostruzioni, tuttavia, il giocatore del Manchester United avrebbe riportato un piccolo infortunio ieri, per questo non risulterebbe nemmeno in panchina. Questa assenza non fa che alimentare, tuttavia, voci su un futuro sempre più lontano da Old Trafford per Mainoo. Con il Napoli in pressing totale.

Dalle formazioni ufficiali della gara valida per la 17esima giornata di Premier League, i padroni di casa si affidano a Dibu Martinez tra i pali dopo essere mancato per infortunio. Fuori invece l'ex Roma Digne. Lato Red Devils, inoltre Sesko parte titolare in attacco con Cunha-Mount a supporto, mentre l'ex Bologna Zirkzee resta incatenato alla panchina. In attesa di una chance dal primo minuto.

Aston Villa (4-4-2): Emiliano Martinez, Cash, Lindelof, Konsa, Maatsen, Kamara, Onana, McGinn, Tielemans, Rogers, Watkins.

A disposizione: Bizot, Digne, García, Malen, Routh, Bogarde, Guessand, Hemmings, Buendia. All. Emery.

Manchester United (3-4-2-1): Lammens; Yoro, Heaven, Shaw; Dalot, Ugarte, Fernandes, Dorgu; Cunha, Mount; Sesko.

A disposizione: Bayindir, Heaton, Fredricson, Malacia, Martinez, J. Fletcher, Lacey, Mantato, Zirkzee. All.Amorim.