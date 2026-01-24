Corsa contro il tempo per portare Giovane a Torino: cosa serve per convocarlo
Visite mediche in corso per Santana Giovane alla casa di cura Madonnina di Milano: l'ormai ex attaccante dell'Hellas Verona proverà ad unirsi al Napoli direttamente a Torino e chissà a giocare anche qualche minuto nella sfida contro la Juventus. Ma è una corsa contro il tempo.
Salvo sorprese infatti il Napoli riuscirà ad aggregare Giovane nei convocati di Torino se riesce a tesserarlo entro le 18, termine ultimo. Operazione a titolo definitivo con tanti bonus per arrivare poco sotto i 20 milioni totali. Se tutto dovesse andare come sembra domani sarà a disposizione di Conte per la sfida dello Stadium.
Tegola Neres, stagione finita? Il brasiliano va verso l'operazione chirurgica
