Retroscena Giovane: la Lazio aveva offerto 14mln più una contropartita

Nella giornata di ieri è arrivata la definitiva fumata bianca per il passaggio di Giovane al Napoli. Il club azzurro ha raggiunto un accordo per ingaggiare il brasiliano dall'Hellas Verona mettendo sul piatto un'offerta a titolo definitivo da 2 milioni di euro, più bonus per arrivare fino a 20. Sarà dunque Giovane a sostituire Lorenzo Lucca, destinato al Nottingham Forest per 2 milioni più 35 di bonus, e Noa Lang, ceduto al Galatasaray per circa 3 milioni di euro più 27 di bonus. Per accaparrarsi Giovane il Napoli ha battuto la concorrenza di altri club che lo seguivano da vicino, uno su tutti la Lazio. I biancocelesti, infatti, erano forti sul calciatore e, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, avevano offerto al Verona 14 milioni e il ritorno in gialloblù dell'ex Reda Belahyane.

Una proposta non ritenuta soddisfacente per gli uomini di mercato scaligeri, che hanno preferito soltanto soldi senza nessuna contropartita. Nelle prossime ore, dunque, Giovane arriverà nel capoluogo campano dove svolgerà le visite mediche di rito e firmerà il contratto che lo legherà al nuovo club. Si tratta dell'ennesima grande plusvalenza di Sean Sogliano, che pochi mesi fa lo aveva comprato a parametro zero dopo che era finito fuori rosa al Corinthians. In questi sei mesi, Giovane ha raccolto 23 presenze tra campionato e Coppa Italia, impreziosite da tre gol e quattro assist.